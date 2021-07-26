Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады

Российская сборная поднялась на четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после третьего дня соревнований. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26 июля гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин завоевали золотые награды в групповом многоборье, Максим Храмцов выиграл первое в истории отечественной команды золото в тхэквондо, саблистки София Позднякова и Софья Великая заняли первое и второе места, а Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках в воду.

После трех дней Олимпиады на первое место вышла команда Японии, в активе которой восемь золотых, две серебряных и три бронзовых награды. На втором месте располагается сборная США: семь золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды. На третьем месте находится Китай: шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.