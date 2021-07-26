Российские гимнасты выиграли золото в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам упражнений в шести видах программы россияне в сумме получили от судей 262.500 балла. Команду представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. На втором месте финишировали японцы.

Теперь в копилке россиян три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Команда находится на четвертом месте в общем зачете. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.