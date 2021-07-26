Ефимова назвала бесящую ее вещь в олимпийской деревне на Играх в Токио

Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала вещь, которая больше всего ее бесит в олимпийской деревне на Играх в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка выразила недовольство сувенирным магазином, в который невозможно зайти. А если даже это получается, там нечего приобрести. Ефимова отметила, что планировала привезти домой сувениры.

Пловчиха добавила, что в остальном олимпийская деревня мало отличается от подобных объектов на предыдущих Играх. «Деревня как деревня. Маленькая, и нам ничего нельзя», — добавила Ефимова.

Ранее в понедельник, 26 июля, Ефимова вышла в финал Олимпиады на 100-метровке брассом. Решающий заплыв состоится 27 июля.