Россиянин Рылов впервые за 25 лет завоевал золото Олимпиады по плаванию

Пловец Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для России золото по плаванию на Олимпиаде в Токио, еще один россиянин Климент Колесников выиграл серебро. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятое золото России

Евгений Рылов одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы. Таким образом спортсмен принес в копилку российской сборной на Олимпиаде в Токио пятую золотую медаль. Другой россиянин Климент Колесников с результатом в 52 секунды занял второе место. Замыкает тройку лучших американец Райан Мерфи с показателем 52,19 секунды.

Последний раз российские пловцы выигрывали золото Олимпиады на Играх в Атланте в 1996 году. Тогда наивысшие награды получил Александр Попов на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Другой российский спортсмен Денис Панкратов выиграл заплывы на 100 и 200 метров баттерфляем.

Реакция победителя

В беседе с РИА Новости Евгений Рылов заявил, что его целью было доказать свое превосходство.

Все что я сейчас сделал — вышел за свои пределы. Раньше американцы никогда не проигрывали на спине, а мы забрали золото и серебро. Первое золото за 25 лет? У меня цель была не изменить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире Евгений Рылов о своей победе на Олимпиаде в Токио

Серебро в стрельбе

Кроме того, российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли серебряные медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале отечественная команда уступила китайским спортсменам Цзян Жансинь и Пан Вэй со счетом 14:16. Третье место заняли украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

Медальный зачет

В понедельник, 26 июля, после третьего дня Олимпиады российская сборная поднялась на четвертое место в медальном зачете. Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин завоевали золотые награды в групповом многоборье, Максим Храмцов выиграл первое в истории отечественной команды золото в тхэквондо, саблистки София Позднякова и Софья Великая заняли первое и второе места, а Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках в воду.

Таким образом, в копилке российской сборной на данный момент пять золотых, семь серебряных и три бронзовых медали. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.