Российские волейболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России одержала первую победу на Олимпийских играх в Токио, обыграв команду Аргентины во втором матче группового этапа волейбольного турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы В завершилась со счетом 3:0 в пользу российских спортсменок. В составе российской команды наилучший результат показала Наталия Гончарова с 17 очками, Арина Федоровцева записала себе в актив 12 очков, Ирина Воронкова —11. Среди аргентинок больше всех очков набрала Эрика Меркадо (13).

В следующей игре российские волейболистки встретятся в четверг, 29 июля, с командой из Китая.

В понедельник, 26 июля, после третьего дня Олимпиады российская сборная поднялась на четвертое место в медальном зачете. Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин завоевали золотые награды в групповом многоборье, Максим Храмцов выиграл первое в истории отечественной команды золото в тхэквондо, саблистки София Позднякова и Софья Великая заняли первое и второе места, а Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках в воду.