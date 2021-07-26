Российская саблистка Великая рассказала о намерении поехать на пятую Олимпиаду

Российская саблистка Софья Великая рассказала о намерении поехать на пятую Олимпиаду после поражения от соотечественницы Софии Поздняковой в финале личных соревнований на Играх в Токио. Ее слова приводит РИА Новости.

«Придется ехать на пятую Олимпиаду; пока говорю это во вселенную, но так как осталось три года, возможность для этого есть: год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить», — заявила Великая. Спортсменка призналась, что чувствует сожаление, но не отчаяние.

Ранее 26 июля Великая уступила Поздняковой в финале личных соревнований саблисток — 11:15. Игры в Токио стали четвертыми в карьере 36-летней Великой. Она трижды выигрывала серебро Олимпиады в личном первенстве (2012, 2016, 2020) и стала чемпионкой в Рио-де-Жанейро в составе команды.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.