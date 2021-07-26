Лодка помешала триатлонистам начать заплыв на Олимпиаде в Токио

Лодка с оператором помешала триатлонистам начать заплыв на Олимпиаде в Токио. Видео появилось в Twitter журналиста Джо Помплиано.

Спортсмены выстроились в линию на причале, перед ним находилась лодка. Судно не успело отойти с траектории движения триатлонистов, когда прозвучал сигнал к началу. Некоторые атлеты прыгнули в воду и успели проплыть порядка 50 метров, пока их не остановили. Часть спортсменов не смогла стартовать. Заплыв пришлось начинать заново. В результате случившегося никто не пострадал.

Золото в триатлоне завоевал представитель Норвегии Кристиан Блюмменфельт. Вторым стал британец Алекс Ии, третьим — новозеландец Хайден Вильде. После финиша Блюмменфельт рассказал об инциденте. «Я увидел, что лодка вроде бы прошла мимо, и удивился, что мы так быстро стартуем. Краем глаза заметил, что судно преграждает путь некоторым спортсменам», — вспомнил он.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.