Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов оценил первое за 25 лет золото российских гимнастов в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен назвал россиян героями, на сто процентов выполнившими свою работу. «У меня не слезы, у меня мурашки. Наша гимнастика лучшая в мире, это так», — заявил он.

Российские гимнасты выиграли золото в групповом многоборье на Олимпиаде ранее 26 июля. По итогам упражнений в шести видах программы россияне в сумме получили от судей 262.500 балла. Команду представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Это первая победа россиян в этом виде на Играх с 1996 года.

Российская команда находится на четвертом месте в общем зачете. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.