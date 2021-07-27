Россияне Бацарашкина и Черноусов взяли серебро на Олимпиаде в стрельбе в миксте

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале отечественная команда уступила китайским спортсменам Цзян Жансинь и Пан Вэй со счётом 14:16. Третье место заняли украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

Ранее стало известно, что Россия впервые за 25 лет взяла золото по плаванию на Олимпиаде. Спортсмен Евгений Рылов проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы. Другой россиянин Климент Колесников с результатом в 52 секунды занял второе место.

Последний раз российские пловцы выигрывали олимпийское золото в плавании на Играх-1996 в Атланте.

