Россия впервые за 25 лет выиграла золото по плаванию на Олимпиаде

Россиянин Евгений Рылов впервые за 25 лет выиграл золотую медаль по плаванию на Олимпиаде в Токио. Спортсмен одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рылов проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы. Другой россиянин Климент Колесников с результатом в 52 секунды занял второе место. Замыкает тройку лучших американец Райан Мерфи с показателем 52,19 секунды.

Последний раз российские пловцы выигрывали олимпийское золото в плавании на Играх-1996 в Атланте. Теперь в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио — пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Россия занимает четвертое место в медальном зачете Игр.

Ранее женская сборная России одержала первую победу на Олимпийских играх в Токио, обыграв команду Аргентины во втором матче группового этапа волейбольного турнира. Встреча группы В завершилась со счетом 3:0 в пользу российских спортсменок.