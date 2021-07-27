На Олимпиаде в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

На Олимпийских играх в Токио выявили семь новых случаев заражения коронавирусом, среди них положительные тесты сдали двое спортсменов. Об этом сообщает японский портал Jiji со ссылкой на оргкомитет турнира.

По его данным, заразившимися спортсменами оказались двое теннисистов из сборной Нидерландов. Ранее в понедельник, 26 июля, с парного теннисного турнира на Олимпиаде снялись нидерландцы Уэсли Колхоф и Жан-Жюльен Ройер из-за заражения коронавирусом последнего.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Олимпийских играх в Токио достигло 160.

Ранее расписание Олимпийских игр в Токио изменили из-за надвигающегося шторма. Часть мероприятий, запланированных на 26 июля, были перенесены на другие даты, рассказал официальный представитель организационного комитета Игр Такая Масу.