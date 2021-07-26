Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за допинга

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от Олимпийских игр в Токио из-за допинга. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В крови спортсменки был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Она сдала эту допинг-пробу 5 июня 2021 года на Кубке Европы в Днепре. Отмечается, что украинка может вскрыть пробу B, а также обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Елистратова должна была выйти на старт олимпийского турнира по триатлону 27 июля. Соревнования начнутся в 0:30 по московскому времени.

Олимпийские игры в Японии могли стать четвертыми в карьере 33-летней Елистратовой. До этого она выступала на соревнованиях в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.