Американская биатлонистка захотела узнать причины употребления Логиновым допинга

Американская биатлонистка Клэр Иган высказалась о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Иган захотела узнать причины, по которым Логинов употреблял запрещенные препараты. «Об этом порой говорят спортсмены из других стран, но никогда — из России», — добавила спортсменка.

Американка подчеркнула, что поздравила бы Логинова в случае победы, но другие люди имеют право осуждать его. «Александр обрек себя на это, когда сделал такой выбор. Теперь ему с этим жить», — пояснила Иган.

2 февраля комментатор Дмитрий Губерниев объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом. Он заявил, что сложно представить, о чем думают спортсмены, признанные виновными в приеме запрещенных препаратов.

В феврале 2019-го четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов также объяснил, почему Логинов не хочет говорить о причинах употребления допинга. По его мнению, биатлониста заставили молчать чиновники, замешанные в скандале.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт.