Отстраненный легкоатлет из России написал матерные стихи международной федерации

Отстраненный российский ходок Иван Носков написал матерные стихи в ответ на запрос от независимого легкоатлетического органа Athletcis Integrity Unit (AIU). Об этом сообщает ТАСС.

Носков с 2016-го по 2020-й отбывал дисквалификацию за употребление запрещенного эритропоэтина. После этого он принял решение завершить карьеру, но получил запрос от международной федерации легкой атлетики. «В ответ он отправил бранное сообщение в стихотворной форме. Подобная хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной», — заявили представители Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Носков — бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года. Он был дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил в 2016 году.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.