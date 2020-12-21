Четверых российских легкоатлеток дисквалифицировали за допинг

Легкоатлетки Анастасия Баздырева, Марина Пантелеева, Марина Поспелова и Олеся Свиридова дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Бегунья Баздырева отстранена от участия в соревнованиях на восемь лет. В ее допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. То же вещество было обнаружено у Поспеловой, бегунья дисквалифицирована на два года. В организме Пантелеевой был обнаружен метаболит станозолола, спортсменку, специализирующуюся на коротких дистанциях, отстранили на четыре года.

Толкательница ядра Свиридова дисквалифицирована до июня 2024 года. Такие санкции применены к ней из-за участия в региональных соревнованиях в качестве судьи и секретаря во время прошлой дисквалификации.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. В организации подчеркнули, что решение нельзя рассматривать как солидарность с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и властями страны.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили РУСАДА статуса соответствия.