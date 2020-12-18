Противник российского спорта оценил решение CAS и порадовался неудачам россиян

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России и порадовался неудачам российских биатлонистов в этом сезоне. Его слова приводит SVT.

Самуэльссон был шокирован тем, что наказание для России сократили с четырех до двух лет. Он понадеялся, что российские биатлонисты, выступающие в данный момент, не употребляют допинг. «Это лучше, чем ничего. Сейчас они выступают не очень хорошо, это приятно», — добавил спортсмен.

17 декабря CAS запретил России выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Страна также не сможет проводить крупные турниры. Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов посчитал победой решение CAS.

Российская сторона пыталась опротестовать санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.