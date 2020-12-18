Спортивный арбитражный суд объяснил наказание для российского спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил причины смягчения наказания для российского спорта. Об этом пишет РИА Новости.

В CAS заявили, что хотели мотивировать новое поколение российских атлетов на участие в соревнованиях без употребления допинга. Они подчеркнули, что решение нельзя рассматривать как солидарность с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и властями страны. «Были учтены вопросы соразмерности нарушения и наказания, что поможет осуществить культурные изменения в стране», — подытожили представители суда.

17 декабря CAS запретил России выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Запрет также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира. Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов посчитал решение CAS победой.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили РУСАДА статуса соответствия.