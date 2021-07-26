Выигравший золото на Олимпиаде Храмцов рассказал о выступлении с переломом руки

Россиянин Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио, рассказал о выступлении с переломом руки. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен пояснил, что в мае получил травму на чемпионате Европы, и на спаррингах за две недели до Олимпийских игр снова повредил руку. «В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда при переломе», — заявил он.

В финале соревнований в весовой категории до 80 килограммов Храмцов одолел представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счетом 20:9 в пользу россиянина, успех которого стал историческим. Ранее никто из российских спортсменов не завоевывал олимпийское золото в тхэквондо.

Помимо золота Олимпиады, в активе 23-летнего спортсмена победа на чемпионате мира. Храмцов также является двукратным чемпионом Европы.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.