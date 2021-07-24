Названа причина корректировки расписания Олимпиады

Расписание Олимпийских игр в Токио изменили из-за надвигающегося шторма. Часть мероприятий, запланированных на 26 июля, уже перенесли на другие даты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организационного комитета Игр Такая Масу.

«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», — заявил Маса на пресс-конференции с журналистами.

Тайфун «Ин-фа» обрушился на юг Японии во вторник. В префектуре Окинава на юге страны от удара стихии пострадали пять человек. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, сейчас составляет около 40 метров в секунду, а скорость порывов достигает 55 метров в секунду.

Ранее стало известно, что за первые сутки с момента официального открытия Олимпиады в Токио выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Один из заразившихся проживает на территории Олимпийской деревни. Также положительный результат получил один из спортсменов, не проживающих в деревне.