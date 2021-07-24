Посольство России потребовало от МОК исправить карту с «украинским» Крымом

Посольство России в Японии обратилось к Международному олимпийскому комитету с требованием исправить карты, на которых Крым включен в состав Украины. Об этом говорится в сообщении, в размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что опубликованная на сайте Олимпиады в Токио карта некорректна, в связи с чем МОК следует ее исправить.

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью Посольство России в Японии Об исправлении некорректной карты

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Кроме того, в дипведомстве напомнили, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами. Отмечается также, что Посольство РФ в Японии рассчитывает на то, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады исправят карту.

Причина инцидента

22 июля на официальном сайте Олимпиады в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами»​​​.

В первоначальном варианте Украина и Крым на изображении были разделены границей. В ответ на это МИД Украины поручил своему посольству в Японии разобраться в данной ситуации.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал карту Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио 2020.

Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все Дмитрий Свищев О решении МОК изобразить Крым в составе России

Однако линию вскоре убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера, которая была исправлена сразу после обнаружения, и принесли Киеву извинения.

Реакция российских властей

Решение МОК изменить уже опубликованную карту прокомментировали многие российские политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отечественным чиновникам стоит обратить внимание на вопрос пересмотра Международным олимпийским комитетом российских границ.

Думаю, это повод, чтобы нашему посольству и спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы Дмитрий Песков О решении МОК изменить границы Украины на карте

Сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков поддержал точку зрения Пескова. Он назвал исправление «ошибки» на сайте Олимпиады необъективным и заявил, что МОК совершенно не интересуется ни историей Крыма, ни историей той же самой Украины, ни той ситуацией, которая была на полуострове до 2014 года и особенно во время нахождения республики в составе Украины.

Мы должны в очередной раз подчеркнуть, что Крым является регионом России, и его территориальная принадлежность — вещь абсолютно незыблемая. Об этом надо говорить всем, в том числе чиновникам Олимпийского комитета Сергей Цеков О решении МОК изменить принадлежность Крыма на карте

Прецеденты

Подобный случай с изображением Крыма в составе Украины на карте случился во время чемпионата Европы-2021 по футболу. Украинская сборная выступила в форме цвета национального флага Украины, на которой была изображена карта страны с включенным в ее границы полуостровом Крым. Кроме того, на ней присутствовали слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

Форму сборной Украины с националистическим лозунгом президент Украины Владимир Зеленский назвал «особенной». Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором оценил форму страны для Евро-2020, а также заявил, что Крым — часть Украины.

Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих Украину от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Владимир Зеленский О форме украинской сборной

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на форму украинской сборной, ссылаясь на ее политизированность. Спортивная ассоциация потребовала убрать с формы слоган «Героям слава», поскольку в сочетании с первой его частью — «Слава Украине» — он несет явный политический смысл.