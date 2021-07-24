Посольство России потребовало от МОК исправить карту с «украинским» Крымом

Посольство России в Японии обратилось к Международному олимпийскому комитету с требованием исправить карты, на которых Крым включен в состав Украины. Об этом говорится в сообщении, в размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что опубликованная на сайте Олимпиады в Токио карта некорректна, в связи с чем МОК следует ее исправить.
Кроме того, в дипведомстве напомнили, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами. Отмечается также, что Посольство РФ в Японии рассчитывает на то, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады исправят карту.
Причина инцидента
22 июля на официальном сайте Олимпиады в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами».
В первоначальном варианте Украина и Крым на изображении были разделены границей. В ответ на это МИД Украины поручил своему посольству в Японии разобраться в данной ситуации.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал карту Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио 2020.
Однако линию вскоре убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера, которая была исправлена сразу после обнаружения, и принесли Киеву извинения.
Реакция российских властей
Решение МОК изменить уже опубликованную карту прокомментировали многие российские политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отечественным чиновникам стоит обратить внимание на вопрос пересмотра Международным олимпийским комитетом российских границ.
Сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков поддержал точку зрения Пескова. Он назвал исправление «ошибки» на сайте Олимпиады необъективным и заявил, что МОК совершенно не интересуется ни историей Крыма, ни историей той же самой Украины, ни той ситуацией, которая была на полуострове до 2014 года и особенно во время нахождения республики в составе Украины.
Прецеденты
Подобный случай с изображением Крыма в составе Украины на карте случился во время чемпионата Европы-2021 по футболу. Украинская сборная выступила в форме цвета национального флага Украины, на которой была изображена карта страны с включенным в ее границы полуостровом Крым. Кроме того, на ней присутствовали слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».
Форму сборной Украины с националистическим лозунгом президент Украины Владимир Зеленский назвал «особенной». Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором оценил форму страны для Евро-2020, а также заявил, что Крым — часть Украины.
Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на форму украинской сборной, ссылаясь на ее политизированность. Спортивная ассоциация потребовала убрать с формы слоган «Героям слава», поскольку в сочетании с первой его частью — «Слава Украине» — он несет явный политический смысл.