МОК объяснил появление карты Украины без Крыма на сайте Олимпиады

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили появление карты Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио. Комментарий организации в пятницу, 23 июля, приводит РИА Новости.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — заявили в МОК.

22 июля на сайте Олимпийских игр в Токио в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина отделена от Крыма границей. Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев «поприветствовал решение организаторов».

В данный момент на карте в разделе Olympics Cheer Zone граница между Украиной и Крымом отсутствует.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.