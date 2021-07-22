На сайте Олимпиады в Токио опубликовали карту Украины без Крыма

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 опубликовали карту, на которой указали границу между материковой Украиной и Крымом. Ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone.

На изображении Украина и Крым разделены четкой линией, обозначающей на карте границы государств.

Министерство иностранных дел Украины в ответ поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом. Оргкомитет Олимпиады пока не дал официальных комментариев.

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Ранее стало известно, что украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с Крымом в качестве заставки к одной из своих передач. Главный редактор телеканала Алексей Мацука в оправдание заявил, что это была «техническая ошибка», так как предыдущие выпуски шли с утвержденной каналом заставкой, на которой карта России была изображена без Крыма. Сразу после инцидента на телеканале начались проверки.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Летние Олимпийские игры 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Украину представят 156 спортсменов.

