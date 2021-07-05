Украинский государственный телеканал показал карту России с Крымом

Украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с Крымом в качестве заставки к одной из своих передач. Изображение карты увидел депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в выпуске в рамках проекта «Русский дневник», сообщает «Обозреватель».

Главный редактор телеканала Алексей Мацука в оправдание заявил, что это была «техническая ошибка», так как предыдущие выпуски шли с утвержденной каналом заставкой, на которой карта России была изображена без Крыма.

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Сразу после инцидента на телеканале начались проверки. Позже стало известно, что виновный уже найден. «Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь одновременно объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования», — пояснили ситуацию на телеканале.

Редакция телеканала также принесла публичные извинения за инцидент с изображением карты.

Ранее в эфире финской государственной телекомпании YLE показали карту, на которой Крым обозначен в качестве российской территории. Посольство Украины в Финляндии назвали это недопустимым и потребовали поменять карты.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.