Россия
 
Последние новости
Эксперт посоветовал проверять на «жучки» все привезенные из-за границы устройства
Минфин с начала года купил валюту на триллион рублей
Директор ЦРУ высказался о происхождении коронавируса
Фигура 54-летней голливудской актрисы на фото топлес восхитила фанатов
Российский спортсмен открыл выступления сборной на Олимпиаде в Токио
В России задумались об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Совфеде ответили на угрозы Киева взять реванш по «Северному потоку-2»
Россияне начали скупать кнопочные телефоны
Эксперт назвал способ стать миллионером к пенсии
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме прокомментировали карту Украины без Крыма на сайте Олимпиады

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал карту Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио 2020. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, в России приветствуют решение организаторов Олимпиады «с отделением Крыма от Украины». Парламентарий подчеркнул, что с 2014 года эта территория не является украинской. Свищев также отметил, что спортсмены, проживающие на полуострове, являются гражданами России и должны принимать участие в соревнованиях под российским флагом. «Это решение Международного олимпийского комитета (МОК), его должны уважать все», — резюмировал депутат.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 опубликовали карту, на которой указали границу между материковой Украиной и Крымом. Ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone. На изображении Украина и Крым разделены четкой линией, обозначающей на карте границы государств.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На сайте Олимпиады в Токио опубликовали карту Украины без Крыма
Украинский государственный телеканал показал карту России с Крымом
Финский телеканал показал карту с российским Крымом и возмутил Украину