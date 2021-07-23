В Госдуме прокомментировали карту Украины без Крыма на сайте Олимпиады

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал карту Украины без Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио 2020. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, в России приветствуют решение организаторов Олимпиады «с отделением Крыма от Украины». Парламентарий подчеркнул, что с 2014 года эта территория не является украинской. Свищев также отметил, что спортсмены, проживающие на полуострове, являются гражданами России и должны принимать участие в соревнованиях под российским флагом. «Это решение Международного олимпийского комитета (МОК), его должны уважать все», — резюмировал депутат.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 опубликовали карту, на которой указали границу между материковой Украиной и Крымом. Ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone. На изображении Украина и Крым разделены четкой линией, обозначающей на карте границы государств.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.