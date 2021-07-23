В Токио завершилась эстафета олимпийского огня

В Токио завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Об этом передает ТАСС.

Заключительная часть эстафеты началась 9 июля и продлилась 15 дней. Эстафету с факелом в руках завершил потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI. Отмечается, что после олимпийский огонь доставят на арену, где состоится церемония открытия Олимпийских игр 2020. Кто именно поднесет факел к чаше пока не сообщается .

Ранее сообщалось, что сборная России выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под 77-м номером. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после — команда из Сьерра-Леоне. Церемония открытия состоится в пятницу, она начнется в 14:00 мск.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

