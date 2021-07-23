Российский спортсмен открыл выступления сборной на Олимпиаде в Токио

Гребец Александр Вязовкин первым из российских спортсменов начал выступление на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он занял второе место в пятом предварительном заезде с результатом 7 минут 14,95 секунды и вышел в четвертьфинал турнира. Финальные соревнования среди гребцов-одиночников пройдут 30 июля.

Ранее стало известно, что сборная России выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под 77-м номером. Перед российскими спортсменами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после — команда из Сьерра-Леоне. Церемония открытия состоится в пятницу, она начнется в 14:00 мск.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.