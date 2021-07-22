Отказавшаяся от участия в Олимпиаде сборная поменяла свое решение

Отказавшаяся от участия в Олимпийских играх в Токио сборная Гвинеи поменяла свое решение. Об этом министр спорта страны Санусси Соу сообщил L'Equipe.

Соу заявил, власти Гвинеи разрешили команде выступить на соревнованиях. В состав сборной на Игры в Японию вошли пять спортсменов — они выступят в борьбе, дзюдо, плавании и в беге на 100 метров.

Об отказе Гвинеи участвовать в Олимпиаде стало известно 22 июля. Тогда министр спорта заявил, что причиной стала пандемия коронавируса. По его словам, правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, приняло решение, что команда не будет участвовать в соревнованиях. При этом другой источник сообщил, что у страны не хватало средств для покрытия расходов.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса.