Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду из-за заражения коронавирусом

Чемпион Европы, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом в среду, 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктора Авдиенко.

Бородин находился на сборе команды во Владивостоке, где и сдал положительный тест. Спортсмен должен был выступить на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.

«Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось», — сказал Авдиенко.

Отмечается, что болезнь Бородина протекает бессимптомно. У остальных членов национальной команды коронавирус не выявлен. Пловцы отправятся в Токио 22 июля.

18-летний Бородин — чемпион Европы-2021 на дистанции 400 метров комплексом.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.