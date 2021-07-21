МОК разрешил использование российского флага в гостиницах Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использование российского флага в гостиницах Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что ограничения из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) касаются только олимпийских объектов. «Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — отметил представитель организации. Отмечается, что в некоторых местах размещения делегаций флаги страны уже размещены.

20 июля компания Gracenote предсказала место сборной России в медальном зачете Олимпиаде. В компании посчитали, что российские спортсмены завоюют 68 медалей и займут второе место в медальном зачете. Лидерами станут американцы, которые должны выиграть 96 медалей.

В декабре 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.