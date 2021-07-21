Впервые в истории Олимпийских игр спортсмены преклонили колено

Футболистки сборных Великобритании и Чили преклонили колено перед началом первого матча олимпийского турнира в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменки впервые в истории Олимпийских игр провели акцию в знак солидарности с движением Black Lives Matter, направленную против расизма и дискриминации. Матч завершился победой британок со счетом 2:0.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Женский футбольный турнир стартовал двумя днями ранее.

В апреле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Игр, однако МОК оставил его в силе. В докладе комиссии атлетов говорится, что спортсмены будут наказаны за политическую, религиозную или расовую пропаганду в любой из олимпийских зон.

