Сборной США предрекли победу в медальном зачете Олимпиады в Токио

В The Guardian предрекли победу в медальном зачете на Олимпиаде в Токио сборной США. Статья доступна на сайте издания.

По мнению автора, несмотря на потери в составе сборной, американцы возглавят медальный зачет по итогам соревнований в Японии. Он прочит сборной США лидерство как в общем зачете, так и в количестве золотых медалей. Вторым фаворитом Игр колумнист назвал команду Китая.

Также, по мнению автора статьи, главным открытием Игр станет представитель американской сборной — пловец Калеб Дрессел. В материале его назвали наследником 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

Игры в Токио продлятся до 8 августа. Церемония открытия Олимпиады намечена на 23 июля. Начало трансляции — 14:00 по московскому времени.