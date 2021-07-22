Бывший премьер Японии отказался посетить церемонию открытия Олимпиады

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, на которую ему вручили приглашение как гостю высокого ранга, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Бывший глава правительства, являющийся также советником организационного комитета Олимпиады, принял такое решение из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации, который ввели из-за распространения коронавируса. В связи с этим церемония открытия Олимпиады недоступна для рядовых жителей страны.

Абэ посчитал невозможным присутствие на торжественном мероприятии, поскольку этого не могут себе позволить граждане Японии.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры продлятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, в том числе в Токио.

Ранее сообщалось, что жена президента США Джо Байдена Джилл возглавит делегацию от государства на открытии Олимпиады. В нее также вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.