Мир
 
Последние новости
В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Европы
Россиянам предложили начислять выплаты за переезд в другой регион
Доктор Комаровский назвал шесть главных мер профилактики коронавируса
Байден заявил о приверженности Путина автократии
Большинство россиян признались в неудачах на работе
Вегетарианцы начали выигрывать у мясоедов в гонке с инфляцией
Стало известно о состоянии сбившей троих детей в Москве 18-летней россиянки
Суд арестовал имущество и счета депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Украинскую школьную команду назвали в честь Гитлера
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывший премьер Японии отказался посетить церемонию открытия Олимпиады

Перейти в «Мою Ленту»
Синдзо Абэ
Синдзо Абэ
Фото: Issei Kato / Reuters

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, на которую ему вручили приглашение как гостю высокого ранга, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Бывший глава правительства, являющийся также советником организационного комитета Олимпиады, принял такое решение из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации, который ввели из-за распространения коронавируса. В связи с этим церемония открытия Олимпиады недоступна для рядовых жителей страны.

Абэ посчитал невозможным присутствие на торжественном мероприятии, поскольку этого не могут себе позволить граждане Японии.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры продлятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, в том числе в Токио.

Ранее сообщалось, что жена президента США Джо Байдена Джилл возглавит делегацию от государства на открытии Олимпиады. В нее также вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ раскрыла свою роль в решении об отмене Олимпиады
Япония ужесточит карантинные меры для въезжающих из Москвы перед Олимпиадой
В Японии ввели режим ЧС за две недели до начала Олимпиады