Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла свою роль в решении об отмене Олимпиады в Токио. Она дала организаторам общие рекомендации, но решение о том, проводить ли Игры, должны принять власти Японии и Международный олимпийский комитет, рассказал «Ленте.ру» представитель ВОЗ Тарик Язаревич .

Язаревич пояснил, что ВОЗ поделилась с МОК, японским правительством и другими заинтересованными сторонами общими рекомендациями, нормами и стандартами, инструментами оценки рисков и передовыми практиками. Все это должно позволить организатором провести независимую оценку рисков и принять на ее основе обоснованное решение о том, проводить ли Олимпиаду в нынешних условиях.

«ВОЗ не участвует в разработке конкретных продуктов, протоколов или СОП [стандартных оперативных процедур] по управлению рисками для конкретных мероприятий. Например, ВОЗ не участвует в написании, обновлении или проверке "плейбуков", [сборников правил Олимпиады]», — отметил Язаревич.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа, но первые состязания уже начались. Всего с 1 июля в Токио больше 70 случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.