Заразившуюся коронавирусом спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде

Участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которую отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.

Зараженная спортсменка хорошо себя чувствует, однако не сможет принимать участие в соревнованиях из-за необходимости соблюдать десятидневный карантин.

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр Токио-2020 в Японии сообщил о десяти новых случаях заражения COVID-19. Уточнялось, что один из инфицированных — иностранный спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа​​​. Первые состязания уже начались. Всего с 1 июля в Токио выявили 81 случай заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Из них четыре положительных теста на коронавирус сдали спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, расположенных за пределами Токио.

