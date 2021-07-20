МОК принял новый девиз для Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь к прежнему лозунгу добавлено слово вместе. Обновленный девиз звучит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Идея принадлежит главе организации Томасу Баху. Прежний девиз был утвержден еще в 1894 году решением первого олимпийского конгресса.

Бах предложил изменить лозунг Олимпийских игр еще в апреле. Новый вариант был вынесен на обсуждение в МОК.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Первоначально соревнования должны были состояться еще летом 2020-го, но из-за пандемии Олимпиаду было решено перенести.