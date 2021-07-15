Журналист обозвал главу МОК и был изгнан с конференции

Журналист назвал главу МОК Томаса Баха лжецом и был выведен из зала

Журналист обозвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха лжецом во время его встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ. Как сообщает ТАСС, после этого корреспондента выгнали с конференции.

По данным агентства, инцидент произошел во время фотосессии Коикэ и Баха, которая проводилась перед началом переговоров. Встречу транслировали местные телеканалы.

Один из журналистов, находившихся в зале, внезапно начал обвинять главу МОК. «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!» — прокричал корреспондент, после чего охранники вывели его из зала.

Какое именно СМИ представлял журналист, не уточняется.

8 июля стало известно, что грядущая Олимпиада пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ранее многочисленные опросы общественного мнения в Японии показали скептическое отношение граждан к необходимости проведения Игр. В мае, по информации газеты The Asahi Shimbun, против соревнований выступали около 83 процентов населения Японии.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.