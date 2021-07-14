Олимпийский комитет представил талисманы России на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет представил талисманы Мишку-неваляшку и Шапко-кота на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России представил национальные талисманы сборной на Олимпиаде в Токио. Об этом организация сообщила в своем Instagram-аккаунте @olympic_russia.

Талисманами Олимпийской команды России стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот. Отмечалось, что у каждого маскота свой характер и мнение о происходящем. Так, Мишка назван весельчаком и компанейским парнем, любящим шутить, а Кот стал серьезным и основательным персонажем.

Сообщалось, что на время проведения Олимпийских игр Instagram-аккаунт комитета будет вестись от лица талисманов.

Пользователи сети оценили изображения талисманов. «Смешные!», «Мишку и ушанку всё равно пропихнем!», «Шапка — наше все», «Кот крутой!», «Отлично! Особенно неваляшка!», «Клевые!», «Hat-cat! Отлично же!», «Прикольные», «Милашки!», — оставили они такие комментарии.

Ранее в июле был назван окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио. Российская команда на соревнованиях будет представлена 150 спортсменами и 185 спортсменками. Больше всего атлетов представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.