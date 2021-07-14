Российским олимпийцам дали готовые ответы на вопросы иностранных журналистов

Олимпийский комитет России (ОКР) дал инструкции атлетам для вопросов о Крыме и BLM

Олимпийский комитет России (ОКР) проинструктировал отечественных атлетов относительно их поведения на Играх в Токио. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Российских спортсменов предупредили, что они могут стать объектами буллинга в социальных сетях и столкнуться с провокациями со стороны иностранных СМИ. В частности, отечественным атлетам порекомендовали избегать разговоров на политические темы, и даже предоставили готовые ответы на некоторые из них.

Например, отвечая на вопрос о движении Black Lives Matter, спортсмену предложено объяснить журналисту, что отношение к BLM — сугубо лично дело. «Олимпиада не должна становится площадкой для каких-либо акций и жестов», — рекомендуют атлетам. Вопросы о Крыме и Донбассе и вовсе предлагается оставлять без комментариев.

Как считают в ОКР, одной из тем для иностранных журналистов станут домогательства в спорте. Отечественные спортсмены, согласно инструкции, должны будут утверждать, что не сталкивались с харассментом лично, но знают о существовании данной проблемы во многих странах мира.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.