Президент МОК назвал японцев китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оговорился во время встречи с оргкомитетом Игр в Токио и назвал японцев китайцами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — спортсменов, членов делегаций и, что наиболее важно, китайских людей... японских граждан», — сказал Бах.

8 июля стало известно о том, что грядущая Олимпиада пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

7 июля во время эстафеты олимпийского огня жительница префектуры Ибараки попыталась потушить факел из водяного пистолета. Женщина выступает против проведения Олимпиады в Токио.

Ранее многочисленные опросы общественного мнения в Японии показали скептическое отношение граждан к необходимости проведения Игр. В мае, по информации газеты The Asahi Shimbun, против соревнований выступали около 83 процентов населения Японии.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.