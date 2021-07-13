Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Завтра
01:15 (Мск)
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Кубок Либертадорес • 1/8 финала. 1-й матч
Серро Портеньо
Асунсьон, Парагвай
Завтра
01:15 (Мск)
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кубок Либертадорес • 1/8 финала. 1-й матч
Зенит
Санкт-Петербург
17 июля
19:00 (Мск)
Локомотив М
Москва
Суперкубок России • Финал
Последние новости
Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге
Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Двое российских осужденных сбежали из колонии
Пользователи сети перечислили самые необычные фобии
Названа причина смертельной аварии «Газели» и БТР в российском регионе
Назван уровень зависимости ВВП России от нефти и газа
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео 
На МАКС-2021 представят принципиально новый российский военный самолет
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент МОК назвал японцев китайцами

Перейти в «Мою Ленту»
Томас Бах
Томас Бах
Фото: Takashi Aoyama / Reuters
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах оговорился, назвав японцев китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оговорился во время встречи с оргкомитетом Игр в Токио и назвал японцев китайцами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех — спортсменов, членов делегаций и, что наиболее важно, китайских людей... японских граждан», — сказал Бах.

8 июля стало известно о том, что грядущая Олимпиада пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

7 июля во время эстафеты олимпийского огня жительница префектуры Ибараки попыталась потушить факел из водяного пистолета. Женщина выступает против проведения Олимпиады в Токио.

Ранее многочисленные опросы общественного мнения в Японии показали скептическое отношение граждан к необходимости проведения Игр. В мае, по информации газеты The Asahi Shimbun, против соревнований выступали около 83 процентов населения Японии.

Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Олимпиада в Токио пройдет без зрителей
В Японии ввели режим ЧС за две недели до начала Олимпиады
Японка попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 6 июня

«С такой игрой нельзя мечтать о победе»

Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
21:54 9 июля

«Второй Макгрегор» получил первого соперника в UFC

20:56 9 июля

Футболист сборной России обратился к Черчесову

20:20 9 июля

Футболист сборной России продолжит карьеру в Европе

Спорт00:22 4 июня
Хоккеисты сборной России

«Это фантастическое позорище»

Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
19:26 9 июля

Медведева высказалась о своем будущем

18:52 9 июля

Макгрегор пообещал показать лучшее выступление в истории UFC

18:21 9 июля

Черчесов отказался от пяти миллионов евро неустойки после ухода из сборной

Спорт00:02 1 июня

«Он разрушил свою жизнь».

Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
17:54 9 июля

Названа дата возвращения Нового Хабиба в октагон UFC

15:40 9 июля

Дзюба обратился к уволенному с поста главного тренера сборной России Черчесову

15:01 9 июля

Марио Фернандес допустил уход из сборной России

Россия
В Москве седьмой день подряд объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Россиянин собрался глушить рыбу и устроил взрыв
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
Инфекционист назвала необходимое число масок на день
Все материалы
Мир
Кража стрелочного указателя сотрудником посольства США попала на видео
Шесть человек погибли в ходе жестких протестов в ЮАР
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
В Госдуме назвали срочную пограничную операцию ЕС очередными глупостями
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине опровергли желание создать реестр запрещенных СМИ
Единый русский народ и проект анти-Россия.
Главное из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
Тихановская опровергла приостановку выдачи шенгенских виз белорусам
На Украине потребовали оружие в качестве компенсации за «Северный поток-2»
Продаться подороже.
Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?
Додон объявил о своем лидерстве на президентских выборах в Молдавии
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Защитник бизнеса в России признал поражение в борьбе с силовиками
Rambler&Co назвал основные медиапредпочтения пользователей
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Бороться с ростом цен на сахар в России решили по-новому
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Проблемы Китая сочли опасным сигналом мировой экономике
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Лионель Месси (в центре)
Партнерский материал
«Не надо считать его богом»
Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
Станислав ЧерчесовЧерчесова уволили из сборной России после провала на Евро.
Кто может занять место главного тренера?
Илья Авербух«Не завидую девчонкам»
Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
Хосе Мануэль Лагуна (в центре)
Партнерский материал
«Это было чудо»
Как болельщик с трибуны вышел на поле в составе сборной Аргентины и забил бразильцам
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Все материалы
Интернет и СМИ
Роман Протасевич завел страницу в Instagram
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
YouTube запустил новую функцию для россиян
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
На избивших победительницу популярного шоу завели уголовное дело
Ведущая Первого канала посоветовала россиянкам не делать пластические операции
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Гипнотерапевт назвала правила для улучшения сна
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Суд разрешил школе бить учеников током
Найден обладатель самого длинного языка в мире
Все материалы
Kia Carnival получил новую роскошную версию и модификацию для выездов на природу
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Право первым купить в России новый Hyundai Creta разыграют в лотерею
Забытые концепты: 20 лет кроссоверу BMW X Coupe
Как мог выглядеть X4, если бы маркетологи не разбрасывались словом «купе»
Audi показала возможного преемника A8
Видео: самая дешевая BMW против самой дорогой
Блогеры купили BMW за 30 000 рублей и устроили дрэг-рейсинг с BMW M5 CS
Российские BMW X5 и X6 обзавелись спецверсией Black Vermilion
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
На Дальнем Востоке решили организовать новую горно-таежную экспедицию
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил километровый столб пепла
В Бурятии стартовал заплыв в поддержку экологии озера Байкал
Открывший онлайн-фотошколу россиянин рассказал о проверке работ с Манхэттена
Национальный костюм агинских бурятов признали региональным брендом
Все материалы