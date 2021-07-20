В МОК прокомментировали обновление девиза Олимпийских игр

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали обновление традиционного девиза Игр. Об этом сообщает ТАСС.

Позицию организации по данному вопросу раскрыл представитель МОК Марк Адамс. «Ты не можешь быть быстрее, выше или сильнее без командных усилий. И в спорте, и в жизни», — отметил он.

Ранее 20 июля МОК официально принял обновленный девиз Олимпийских игр. К традиционному лозунгу «быстрее, выше, сильнее» добавилось слово вместе.

О планах обновить девиз стало известно еще весной. Идея дополнить девиз Олимпиады принадлежит главе МОК Томасу Баху.

Оригинальный девиз был принят еще в 1894 году решением первого олимпийского конгресса.