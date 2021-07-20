МОК признал самбо

Международный олимпийский комитет (МОК) признал спортивное единоборство самбо. Об этом сообщает ТАСС.

На 138-й сессии МОК самбо получило полноценное признание комитета. Таким образом, статус данного вида спорта изменился. В ноябре 2018-го самбо получило временное признание МОК.

В 2014 году МОК принял заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр. Разговоры о проведении соревнований по самбо на Играх шли еще в конце 1980-х. В частности, о включении единоборства в программу ОИ собирался ходатайствовать олимпийский комитет США.

На Олимпиаде в Токио будут представлены греко-римская и вольная борьба, а также следующие виды восточных единоборств: дзюдо, карате и тхэквондо.