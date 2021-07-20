Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Милуоки Бакс
Милуоки
Завтра
04:00 (Мск)
Финикс Санз
Финикс
НБА - плей-офф • Финал. 6-й матч
Барселона
Барселона, Испания
Завтра
20:00 (Мск)
Химнастик
Таррагона, Испания
Товарищеские матчи (клубы) • Товарищеские матчи
Сочи
Сочи, Россия
22 июля
19:00 (Мск)
Кешля
Баку, Азербайджан
Лига конференций • 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Химки
Химки
24 июля
17:30 (Мск)
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Локомотив М
Москва
24 июля
20:00 (Мск)
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Рубин
Казань
24 июля
20:00 (Мск)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Последние новости
В России отреагировали на обещание Порошенко вернуть Крым домой
Роспотребнадзор опроверг информацию о большей летальности индийского штамма
Тысячи людей эвакуировали из-за сильнейших лесных пожаров в США
Россиян подтолкнут к покупке электромобилей
Живущим в ДНР и ЛНР россиянам позволят проголосовать на выборах в Госдуму
Беременная Эшли Грэм порадовала поклонников новыми фото
Еще один московский аэропорт вернул курилки 
Широко используемое при коронавирусе лекарство оказалось неэффективным
Россиян предупредили о риске пустых полок в магазинах
Новости партнеров
Прослушать новость

МОК признал самбо

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) признал спортивное единоборство самбо. Об этом сообщает ТАСС.

На 138-й сессии МОК самбо получило полноценное признание комитета. Таким образом, статус данного вида спорта изменился. В ноябре 2018-го самбо получило временное признание МОК.

В 2014 году МОК принял заявку на включение самбо в программу Олимпийских игр. Разговоры о проведении соревнований по самбо на Играх шли еще в конце 1980-х. В частности, о включении единоборства в программу ОИ собирался ходатайствовать олимпийский комитет США.

На Олимпиаде в Токио будут представлены греко-римская и вольная борьба, а также следующие виды восточных единоборств: дзюдо, карате и тхэквондо.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МОК принял новый девиз для Олимпиады
Американский легкоатлет высмеял антисекс-кровати для олимпийцев
МОК принял заявку на включение самбо в программу Олимпиад
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 6 июня

«С такой игрой нельзя мечтать о победе»

Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
14:2116 июля

Российский судья Карасев объяснил отказ преклонять колено перед матчами Евро

13:3616 июля

Игнашевич озвучил проблемы для иностранца у руля сборной России

12:0316 июля

Россиянке из Bellator пришлось полностью раздеться на взвешивании перед боем

Спорт00:22 4 июня
Хоккеисты сборной России

«Это фантастическое позорище»

Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
11:0716 июля

Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом

10:3116 июля

Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника

Партнерский материал

«Быки» из Краснодара облачились в новую форму

Спорт00:02 1 июня

«Он разрушил свою жизнь».

Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
09:4916 июля

Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой

07:5116 июля

Сотникова выложила фото в бикини и вызвала споры среди фанатов

23:5715 июля

Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» Нурмагомедове

Россия
Россиян предупредили о температурных скачках в августе
Российский курьер устроил «подозрительную» фотосессию
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело и ей нужна ваша помощь
Федеральный «Семейный тариф» сделает перелеты из Ямала более доступными
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
Врач назвал чаще поступающую в больницы с COVID-19 категорию россиян
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Российским министерствам поручили поискать деньги
Курс биткоина рухнул
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Российская госкорпорация попросила простить ей долг из-за переворота
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Стало известно о планах Mastercard закрыть бренд Maestro
Цифровая тренировка
Чему научил международный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2021
Все материалы
Силовые структуры
Правозащитник ответил на сообщения о бунте в СИЗО «Кресты»
Под Петербургом нашли подземную тюрьму с крематорием.
Ею владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей по фамилии Эскобар
Россиянину в СИЗО передали партию телефонов в колбасе
Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России
Сюзанна Масси и Рональд Рейган«Я не позволяла завербовать себя»
Как советница президента Рейгана дружила с КГБ и помогла наладить отношения США и СССР?
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников развеял миф об аллергии
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Ведущий Первого канала рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Блокировку ролика российского сенатора на YouTube посчитали цензурой
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
26-летний ведущий популярного подкаста погиб в аварии
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Девушка нашла двух любовниц своего парня и увезла их в путешествие
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Диетолог назвала пять мифов о здоровом питании
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Женщина вооружилась палкой и спасла пятилетнюю дочь от леопарда
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Гигантский крокодил откусил ногу сторожу
Все материалы
АвтоВАЗ представит пять новинок за четыре года
Детально изучаем Volvo V60 Cross Country на длительном тесте
Ездим далеко, ищем конкурентов и считаем расходы
Porsche Macan обновился и стал мощнее
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Ford готовит модель с «ниссановским» названием Skyline
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
В Татарстане в дни фестиваля «Стиль жизни — культурный код» проведут этнопоказы
В Ессентуках пройдет фестиваль популярных киножанров
В Марий Эл снимут фильм о легендах финно-угорского народа
В Ботаническом саду Ставрополя распустились экзотические цветы
Все материалы