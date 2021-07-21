Жена Байдена возглавит делегацию США на открытии Олимпиады

Жена президента США Джо Байдена Джилл возглавит американскую делегацию на открытии летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

О назначении делегации во вторник, 20 июля, объявил Байден. В нее также вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.

Ранее генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил о возможности отмены соревнований в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. Только 26 соревнований Олимпиады пройдут со зрителями, остальные 724 — при пустых трибунах. С 12 июля по 22 августа в Токио и префектуре Окинава будет действовать режим чрезвычайной ситуации.