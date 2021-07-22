В ОКР отреагировали на слова Познера о ненужности Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова журналиста Владимира Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпиады. Пресс-конференция главы ОКР прошла в четверг, 22 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее Познер назвал Олимпиаду в Токио далекой и даже ненужной. Поздняков парировал высказывание журналиста, отметив, что на Играх свою мечту воплотят 11 тысяч спортсменов из разных стран. «Олимпиада нужна, чтобы не разбить их мечту», — убежден глава ОКР. Он также выразил надежду на то, что в ходе соревнований политика обсуждаться не будет.

Ранее 22 июля депутат Госдумы и двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты исследования ВЦИОМ, согласно которому подавляющее большинство россиян (97 процентов) не знают имен отечественных олимпийцев. Парламентарий назвал цифру ужасающей.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.