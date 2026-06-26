Глава МИД Польши отказался возвращать украинский орден

Польский министр Сикорский заявил, что не вернет украинский орден

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала TVN.

Ранее с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский. Позже с аналогичными заявлениями выступили сразу три оппозиционных политика. Сикорский награжден двумя украинскими орденами — «За заслуги» I степени и Орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

«Я не собираюсь возвращать орден. В европейской культуре ордена отбирают за совершение преступлений. Здесь мы имели дело с разногласиями по очень важным историческим вопросам», — объяснил Сикорский позицию.

Ранее украинский историк Марта Гавришко предположила, что Владимир Зеленский может намеренно обострять отношения с Польшей для депортации украинских беженцев. По ее мнению, мужчины для Украины — «пушечное мясо», которое она хочет получить назад.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск ранее признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения. Он отметил, что раздражение людей часто бывает оправданным.