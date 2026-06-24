Гавришко: Зеленский намеренно обостряет отношения с Польшей для депортации украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский может намеренно обострять отношения с Польшей для депортации украинских беженцев. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X.

«Иногда я задаюсь вопросом, не провоцирует ли Зеленский поляков намеренно в надежде, что они отправят украинцев обратно домой. Мужчины — "пушечное мясо"», — написала она.

Историк призвала граждан Польши не позволять Зеленскому разрушить будущее миллионов людей, которые были вынуждены бежать из Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия переговоров для урегулирования украинского конфликта. Лавров также подчеркнул, что Россия не будет кому-либо доверять в вопросе переговоров по Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассчитывает на возвращение США к уже достигнутым ранее договоренностям и хочет прояснить текущую позицию администрации Дональда Трампа.