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13:22, 24 июня 2026Бывший СССР

Лавров исключил одно условие для урегулирования на Украине

Лавров: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все равно нам говорят: "Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом — переговоры". Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились, парафировали, и как жест доброй воли прекратили огонь», — подчеркнул дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Россия не будет никому доверять в вопросе переговоров по Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассчитывает на возвращение США к уже достигнутым ранее договоренностям и хочет прояснить текущую позицию администрации Дональда Трампа.

Ранее Лавров упомянул проходящий сейчас в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу, комментируя ситуацию вокруг Украины. По его словам, мяч дипломатического урегулирования не на стороне России и его «все чаще пытаются перебросить из офсайда». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобный подход не пойдет России и ее интересам.

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