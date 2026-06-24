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12:37, 24 июня 2026Бывший СССР

Лавров заговорил об Украине языком футбола

Лавров: Мяч дипломатического урегулирования по Украине не на стороне России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Мяч дипломатического урегулирования конфликта на Украине не на стороне России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, упомянув проходящий сейчас в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что подобный подход не пойдет России и ее интересам.

23 июня постпред Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник пригрозил отказом от переговоров с Россией. При этом Лавров указал, что Москва готова возобновить переговоры в любое время.

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