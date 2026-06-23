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12:30, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров сделал заявление о возобновлении переговоров по Украине

Лавров: Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились»,— подчеркнул глава МИД России.

23 июня Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией. Об этом высказался постпред Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал определить представителя Европы на переговорах с Россией. Политик посчитал «справедливым» утверждение кандидатуры переговорщика от Европейского союза.

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