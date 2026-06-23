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10:36, 23 июня 2026Бывший СССР

Киев пригрозил отказом от переговоров с Россией

Постпред Украины при ООН Мельник: Киев готов отказаться от перемирия по линии фронта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Киев готов отказаться от перемирия по линии фронта в рамках урегулирования конфликта на Украине и продолжить боевые действия. С таким заявлением выступил постпред республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности организации, видео публикует «Страна.ua» в Telegram.

«Если Совет Безопасности и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и изменить свое предложение», — высказался дипломат.

Мельник назвал прекращение огня по фактической линии боевого столкновения «уже большим компромиссом» со стороны Киева и заявил, что власти страны «не бесконечно» готовы к прямым переговорам с Москвой. Постпред Украины обвинил Совбез в недостаточных усилиях по урегулированию конфликта из-за нежелания принимать предлагаемые Киевом проекты резолюции о полном и безусловном прекращении огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал определить представителя Европы на переговорах с Россией. Политик посчитал «справедливым» утверждение кандидатуры переговорщика от Европейского союза.

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