ОКР призвал запретить рекламу мельдония на федеральном ТВ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал запретить рекламу мельдония на федеральном ТВ. Об этом сообщает ТАСС.

Поздняков обратил внимание на то, что уже более 40 спортсменов наказаны за употребление мельдония. «Необходимо обсудить запрет на рекламу данного препарата на федеральных каналах», — подчеркнул он.

Глава ОКР не стал комментировать ситуацию вокруг российских гребцов гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева, которые провалили допинг-тест и пропустят Олимпиаду. Он подчеркнул, что в случае с мельдонием атлеты несут индивидуальную ответственность.

О проваленных допинг-тестах отечественных гребцов стало известно 7 июля. В анализах спортсменов были обнаружены следы мельдония. Сорин отрицает факт умышленного употребления препарата. Оба атлета были исключены из заявки сборной России до вскрытия проб Б.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля до 8 августа в японском Токио.